La grande opera italiana patrimonio dell’umanità: anticipazioni, cast, ospiti e streaming

Stasera, venerdì 7 giugno 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda La grande opera italiana patrimonio dell’umanità, evento all’Arena di Verona con cui il Ministero della Cultura celebra l’Opera italiana. Protagonista il canto lirico, con 160 professori d’Orchestra e 300 artisti del Coro dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane. E con la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, cast e ospiti

Quali sono gli ospiti e il cast de La grande opera italiana patrimonio dell’umanità? In un’unica serata, nel teatro all’aperto più grande del mondo, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti e Alberto Angela condurranno il pubblico nell’avvincente ‘viaggio’ tra i brani che hanno fatto la storia della musica e dell’Italia. La cultura festeggia l’Opera. Evento in collaborazione con Rai Cultura.

La grande opera italiana patrimonio dell’umanità: quante puntate

Quante puntate sono previste per La grande opera italiana patrimonio dell’umanità su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica puntata. La messa in onda è prevista per oggi, 7 giugno, dalle ore 20,35 alle ore 00,45. La durata complessiva sarà quindi di circa 4 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere La grande opera italiana patrimonio dell’umanità in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 giugno 2024 – alle ore 20,35 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.