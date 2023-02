La grande fuga: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 18 febbraio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda La grande fuga, film del 1963 diretto da John Sturges basato sul libro di Paul Brickhill, pilota australiano della Royal Australian Air Force, il cui Supermarine Spitfire venne abbattuto in Tunisia nel marzo 1943. Brickhill fu successivamente internato in Germania al campo di concentramento per ufficiali Stalag Luft III a Sagan (ora Żagań, in Polonia, ma allora nella tedesca Bassa Slesia), dove partecipò alla realizzazione di un tunnel destinato all’evasione dal campo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1942, le forze del Terzo Reich della Germania nazista di Hitler stanno ultimando le operazioni finali di cattura delle truppe degli Alleati, tra cui un gruppo di prigionieri inglesi condotti al campo di prigionia tedesco di Stalag Luft III, gestito dalla Luftwaffe e creato per ospitare tutte le cosiddette “mele marce” raccolte dopo vari tentativi di fuga cercando tuttavia, per volere del flight lieutenant Danny Velinski, di creare condizioni “umane” per disincentivare i prigionieri dal ripetere tentativi di evasione. Fin da subito tra i prigionieri emerge la figura dello squadron leader della USAAF Roger Bartlett, chiamato in codice X1, sospettato a ragione dai tedeschi di essere a capo di una organizzazione dedita a favorire e organizzare le fughe per creare disordine e destabilizzazione tra le forze tedesche. Dopo un breve colloquio con il group captain Ramsey, comandante dei prigionieri e ufficiale alleato più alto in grado, Bartlett decide di effettuare un tentativo di fuga massiccio, basato sulla realizzazione di tre tunnel (denominati “Tom”, “Dick” e “Harry”) che dovrebbero consentire l’evasione di circa 250 prigionieri.

L’organizzazione della fuga viene pianificata e realizzata meticolosamente, grazie anche all’individuazione di alcune figure chiave, tra cui uno scassinatore, uno specialista in tunnel (il tenente Velinski), un falsario, un falegname e un sarto; inoltre viene messa in piedi una massiccia rete di collaboratori che predispone documenti, abiti civili, cartine, biglietti ferroviari, razioni di viveri e quanto altro si renda necessario. Durante i festeggiamenti organizzati dai prigionieri americani per ricordare il Giorno dell’Indipendenza il tunnel “Tom” viene però scoperto dalle guardie dello Stalag. Tra gli americani, il capitano Virgil Hilts, esperto pilota di bombardieri decide di tentare la fuga da solo, ma si metterà al servizio dell’organizzazione dopo l’uccisione di un prigioniero suo amico, lo scozzese Archibald Ives al quale erano saltati i nervi alla scoperta del tunnel e si era avventato verso i reticolati finendo sotto il fuoco di una torretta di guardia.

La grande fuga: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La grande fuga, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steve McQueen: capitano Virgil Hilts (della USAAF)

James Garner: flight lieutenant[1] Robert Hendley

Richard Attenborough: squadron leader[2] Roger Bartlett

James Donald: group captain[3] Ramsey

Charles Bronson: flight lieutenant Danny Velinski

Donald Pleasence: flight lieutenant Colin Blythe

James Coburn: flying officer[4] Louis Sedgwick

Hannes Messemer: colonnello Von Luger

David McCallum: capitano di corvetta Eric Ashley-Pitt (della Fleet Air Arm)

Gordon Jackson: flight lieutenant Sandy MacDonald

John Leyton: flight lieutenant William Dickes

Angus Lennie: flying officer Archibald Ives

Nigel Stock: flight lieutenant Dennis Cavendish

Robert Graf: Werner

Jud Taylor: sottotenente Goff

Karl-Otto Alberty: SS Untersturmführer Steinac (delle SS)

George Mikell: SS Obersturmführer Dietrich

Streaming e tv

Dove vedere La grande fuga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.