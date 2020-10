La forma dell’acqua, dove vedere in tv e in streaming il film

Elisa Esposito è una donna affetta da mutismo che lavora nel team di pulizie in un laboratorio americano durante il periodo della Guerra Fredda. Siamo a Baltimora, 1962, ed Elisa è una donna che trascorre gran parte delle sue giornate in solitudine, può contare soltanto su Zelda, la sua collega, e Giles, il bizzarro vicino di casa. Un giorno, però, al laboratorio militare dove lavora Elisa arriva una strana creatura catturata in un villaggio amazzonico che il colonnello Strickland vuole torturare e vivisezionare. Elisa inizia a stringerci amicizia, gli dà da mangiare e gli insegna il linguaggio dei segni così, quando scopre qual è il destino che i militari hanno in serbo per lui, decide di farlo scappare. Il film in questione s’intitola La forma dell’acqua (The shape of water), è stato definito come una fiaba dark, gotica, ed è stato premiato non solo con il Leone d’oro a Venezia nel 2016, ma ha anche vinto 4 premi Oscar. Il film, uscito nelle sale nel 2017, ha anche ispirato la stesura del romanzo, sempre ad opera di Guillermo del Toro (il regista) insieme a Daniel Kraus. Ma dove vedere il film?

Tutto su La forma dell’acqua: trama, cast e streaming

La forma dell’acqua, dove vedere in tv

La forma dell’acqua viene trasmesso in prima serata e in prima tv su Rai 3 giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21:20. Chi vuole seguire il film in diretta tv non dovrà fare altro che sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando o anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece ha il decoder Sky può trovarlo al tasto 103.

La trama e il finale de La forma dell’acqua

La forma dell’acqua in streaming

E invece dove seguire il film in streaming? Basterà accedere a MediasetPlay per avere a disposizione le dirette dei canali Mediaset: tutto ciò che vi serve è uno smartphone, pc o tablet (esiste anche l’applicazione di MediasetPlay da istallare direttamente sui vostri dispositivi senza dover quindi fare ricerca da browser).

Potrebbero interessarti Nero a metà 2, cosa succederà nella prossima (ultima) puntata: le anticipazioni di giovedì 8 ottobre La forma dell’acqua, la trama e il finale del film premio Oscar La forma dell’acqua, il film premio Oscar: trama, cast, libro, trailer e streaming