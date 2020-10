La forma dell’acqua, il film premio Oscar: trama, cast, libro, trailer e streaming

Prendete Guillermo Del Toro, mettetelo al lavoro su una sorta di fiaba gotica che ricorda un po’ La bella e la bestia, sostituiteli con una donna muta e un un uomo anfibio e avrete La forma dell’acqua. Questa storia, uscita nel 2017 al cinema e anche in libreria, prende il nome de La forma dell’acqua – The Shape of Water e ha vinto non soltanto il Leone d’oro alla mostra del cinema di Venezia come miglior film, ma ha anche portato a casa quattro Premi Oscar nelle più importanti categorie (miglior film, miglior regista, miglior scenografia e miglior colonna sonora). Un incredibile successo che ha sicuramente rafforzato la bravura di del Toro. Il libro è arrivato in contemporanea con il film sugli scaffali ed è stato scritto a quattro mani insieme a Daniel Kraus. Vediamo la trama e il cast.

La storia è ambientata a Baltimora all’inizio degli anni ’60, quando il mondo era ancora avvolto dall’alone soffocante della Guerra Fredda e gli Stati Uniti stavano cercando un modo per sconfiggere con astuzia i russi. Nel 1963, l’addetta alle pulizie Elisa lavora in un laboratorio governativo dove avvengono degli esperimenti a scopi militari. Elisa è affetta da mutismo e i suoi unici amici sono Zelda, la collega afroamericana, e l’inquilino Giles. Un giorno al laboratorio arriva una strana creatura, un uomo anfibio catturato in un villaggio amazzonico e portato al laboratorio per esperimenti. Elisa rimane folgorata da questa creatura, la incontra di nascosto, le porta da mangiare e le insegna a comunicare con la lingua dei segni. L’uomo anfibio però è vittima dei crudeli esperimenti del colonnello Strickland, che vuole utilizzarlo come arma contro i russi ed è disposto anche a vivisezionarlo. A favore dell’anfibio però si schiera lo scienziato Hoffstetler, una spia del KGB in incognito che avrebbe dovuto uccidere la creatura, eppure si rifiuta, poiché affascinato e intenzionato a studiarla. Elisa, però, scopre qual è il destino della creatura e decide di salvarla.

Chi vediamo nel cast del film? Sally Hawkins interpreta Elisa Esposito, mentre Michael Shannon è il colonello Richard Strickland. Richard Jenkins interpreta Giles, Doug Jones invece è l’uomo anfibio che s’innamorerà di Elisa. Michael Stuhlbarg invece è il dottor Robert Hoffstetler, aka Dimitri. Octavia Spencer interpreta Zelda, l’amica di Elisa, mentre Nick Searcy è il generale Frank Hoyt. Lauren Lee Smith interpreta Elaine Strickland, mentre David Hewlett è Fleming. E ancora vediamo Morgan Kelly, Stewart Arnott, Nigel Bennett, Martin Roach, John Kapelos, Jayden Greig e Brandon McKnight.

Ma dove vedere La forma dell’acqua? Il film viene trasmesso in prima tv su Rai 3 giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 21:20. Per seguire la diretta in tv basterà sintonizzarvi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. Chi vuole seguirlo in diretta streaming o recuperarlo il giorno dopo lo troverà su RaiPlay.

