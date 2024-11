La Corrida 2024: come partecipare tra i concorrenti e nel pubblico

Come fare per partecipare alla Corrida 2024? Lo storico show ideato da Corrado torna sul Nove con la conduzione di Amadeus in prima serata dal 13 novembre 2024 alle ore 21.30. Protagonisti sono i dilettanti allo sbaraglio che presentano al pubblico in studio le loro curiose esibizioni. L’atmosfera è simile a quella di una festa paesana, con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. Le esibizioni vengono giudicate dal pubblico: se gradiscono, gli spettatori in studio applaudono i concorrenti. Diversamente, possono scatenarsi: fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti. Tutto questo non appena si accende il semaforo verde che dà loro il via libera.

Ma come fare per partecipare a La Corrida come pubblico o come concorrenti nel 2024? Chi volesse candidarsi come dilettante allo sbaraglio, può scrivere a corrida@corima.tv o chiamare il 393 40 93 447, oppure compilare l’apposito modulo a questo link. Se, invece, volete far parte del pubblico che fischia o applaude i concorrenti, potete scrivere a agmedia.milano@gmail.com. Il programma va in onda da Milano.

Streaming e tv

Dove vedere La Corrida 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento sul Nove in prima serata ogni mercoledì alle 21.30 con la conduzione di Amadeus. Anche in streaming e on demand su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.