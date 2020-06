La cattedrale del mare 2 ci sarà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Questa sera, martedì 9 giugno 2020, va in onda la quarta e ultima puntata della serie tv La cattedrale del mare, tratta dall’amatissimo romanzo di Ildefonso Falcones. La serie tv è uscita per la prima volta sul canale spagnolo Antenna 3, era il 2018, dopodiché è arrivata in Italia dapprima su Netflix, e poi anche su Canale 5 in chiaro. La serie tv, diretta da Jordi Frades e Salvador Garcia Ruiz, è stata prodotta in collaborazione con Diagonal TV e da Atresmedia Television. Ma ci sarà una seconda stagione de La cattedrale del mare?

Sappiamo che lo scrittore spagnolo ha composto una trilogia con la storia di Arnau, per questo la seconda stagione potrebbe seguire il secondo romanzo, Los Herenderos de la Tierra (Gli eredi della Terra in italiano). Il CEO di Diagonal TV, Jaume Benacolocha, si è mostrato entusiasta all’idea di una seconda stagione, di fatto ha poi annunciato lo scorso settembre di aver iniziato la produzione della seconda parte de La cattedrale del mare. L’intenzione del produttore era di far uscire la seconda stagione nel 2021 ma, causa Coronavirus, il progetto è stato messo in pausa. Sarà Netflix comunque ad occuparsi dell’anteprima italiana.

Attualmente, quindi, non sappiamo quando uscirà la seconda stagione de La cattedrale del mare, ma almeno sappiamo che si farà!

La cattedrale del mare 2, di cosa parla il romanzo

Ma di cosa parlerà la seconda stagione? Tratta dal secondo romanzo di Falcones, la storia sarà sicuramente ambientata a Barcellona del XIV secolo. Mentre gli “eredi della terra” continuano a scavare senza sosta nei cantieri navali, incontriamo il piccolo Hugo Lior, un orfano di 12 anni che lavora nei cantieri grazie alla generosità di Arnau. Costui ha deciso di prendere il ragazzo sotto la sua ala protettiva e l’ha spinto a diventare un costrutture navale. Le ambizioni del giovane Hugo saranno però messe in discussione dalla famiglia Puig, acerrima nemica di Arnau.

