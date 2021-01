La Caserma, location: dove si trova la base del docu-reality di Rai 2

Dove è stato girato (le location) e si trova La Caserma, il docu-reality di Rai 2? Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, è quello di Levico che si trova in provincia di Trento. Si tratta di una struttura adibita a caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura. La location de La Caserma è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una spettacolare cima montuosa. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni.

Cosa è

Abbiamo visto la location de La Caserma (e dove si trova), ma di cosa si tratta? Il programma non ha alcuna collocazione temporale ed è un mix tra romanzo esperienziale e adventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020 che gli autori del programma descrivono come “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel futuro e ben consapevole di se stessa”. Tra i 18 e i 23 anni, i protagonisti sono ragazzi “comuni”. Studenti, lavoratori o appartenenti alla sempre più nutrita categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro. Attraverso un training ispirato alla disciplina militare, si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, e poi suggestive arrampicate e spettacolari traversate di un ponte tibetano. Questi giovani avranno dunque trenta giorni (sei puntate) per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti. Il tutto su Rai 2.

