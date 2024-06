La Bussola – Il collezionista di stelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 21 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La Bussola – Il collezionista di stelle, film di genere documentario del 2023, diretto da Andrea Soldani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il documentario diretto da Andrea Soldani è la storia di Sergio Bernardini, fondatore dello storico locale La Bussola. Inaugurato nel 1955 a Le Focette in Versilia, è il simbolo della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta. Il primo a esibirsi, il giorno dell’inaugurazione, fu Renato Carosone. Nei decenni successivi, il locale ospitò nomi illustri della musica italiana e internazionale come Chet Baker, Mina, Ornella Vanoni e Gino Paoli. Bernardini, testardo e molto astuto, ha scoperto grandi talenti italiani per i quali La Bussola divenne un importante trampolino di lancio. Riviviamo la storia di questo luogo mitico e del suo fondatore grazie al racconto di grandi personaggi dello spettacolo, ai filmati di repertorio e alle parole di chi l’ha conosciuto e lavorato con lui durante gli anni d’oro.

La Bussola – Il collezionista di stelle: il cast

Abbiamo visto la trama de La Bussola – Il collezionista di stelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco dei personaggi che hanno preso parte al documentario:

Adriano Aragozzini

Ranuccio Bastoni

Mario Bernardini

Mario Capanna

Aldo Cazzullo

Carlo Conti

Mimmo D’Alessandro

Dori Ghezzi

Mario Lavezzi

Fausto Leali

Paolo Maldini

Giovanni Minoli

Massimo Moratti

Gino Paoli

Lino Patruno

Ottavia Piccolo

Dario Salvatori

Stefania Sandrelli

Vito Tommaso

Ornella Vanoni

Marinella Venegoni

Edoardo Vianello

Alessandro Volpi

Carolina Paolozza: speaker

Streaming e tv

Dove vedere La Bussola – Il collezionista di stelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.