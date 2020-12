La Bella e la Bestia: il cast del film su Rai 1

LA BELLA E LA BESTIA CAST – Stasera, 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2017 che vede un cast di primissimo piano con, nel ruolo di Belle, Emma Watson, diventata nota grazie al ruolo di Ermione in Harry Potter. Ma quali sono gli altri attori? Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Henry Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Personaggi

Abbiamo visto il cast (con i nomi di tutti gli attori principali) de La Bella e la Bestia, ma vediamo i personaggi nel dettaglio:

Belle: protagonista femminile della storia, è una giovane donna dai lunghi capelli castani. Sognatrice, amante dei libri, ottima inventrice e capace di guardare oltre le apparenze, si innamora della Bestia e trova l’umano di buon cuore represso in lui.

La Bestia: protagonista maschile, un giovane principe dal cuore freddo trasformato in una bestia come punizione per il suo egoismo e destinato, con l’aiuto di Belle, a ritrovare la sua umanità sopita e ritornare ad essere il ragazzo che era. Grazie alla sua costosa istruzione, condivide con Belle la passione per la lettura.

Gaston: l’antagonista principale, un cacciatore prestante, arrogante e maschilista, che gareggia per la mano di Belle e non ammette sconfitta.

Lumière: il maître del castello della Bestia, di buon cuore ma ribelle, trasformato dal sortilegio lanciato sul castello in un candelabro. Ha l’abitudine di ribellarsi alle rigide regole del suo padrone, nonostante nutra verso i suoi confronti un forte timore. Ha una relazione con Spolverina.

Henry Tockins: il colto ed efficiente maggiordomo del castello, trasformato in un pendolo. È il migliore amico di Lumière, a differenza del quale è però estremamente leale alla Bestia e ligio ai suoi ordini, il che causa spesso attriti fra lui e l’amico.

Mrs. Bric: la governante del castello, trasformata in una teiera, che assume un atteggiamento materno verso Belle. Oltre al suo lavoro ufficiale, Mrs. Bric è anche una bravissima cantante, ed è infatti proprio sulla sua voce che Belle e la Bestia danzeranno il loro primo ballo.

Chicco: una tazza da tè, figlio di Mrs. Bric.

Maurice: un artista, padre di Belle. Viene considerato dai suoi compaesani un vecchio pazzo.

Le Tont: l’aiutante maldestro, testardo, tonto e buffo di Gaston. Viene spesso maltrattato dal suo capo, che comunque non manca di idolatrare. Ha un debole per Gaston, ma nel corso della storia si renderà conto della sua malvagità e aiuterà gli oggetti del castello.

Spolverina: una cameriera del maniero della Bestia, fidanzata di Lumière e trasformata in uno spolverino con delle sembianze che ricordano un pavone bianco.

Madame Guardaroba: la cantante lirica e l’autorità del castello sulla moda, trasformata in un armadio, è la moglie del Maestro Cadenza.

Maestro Cadenza: il compositore del castello e marito di Madame Guardaroba. Trasformato in un clavicembalo, è un personaggio originale, creato appositamente per il film ma, come mansione e oggetto in cui è stato trasformato, parzialmente ispirato al Maestro Forte del film La bella e la bestia: Un magico Natale.

Frou-Frou: il cane del castello, trasformato in un poggiapiedi, è l’animale domestico di Madame Guardaroba e del Maestro Cadenza.

Agata: la maga che trasforma il principe in una bestia per punirlo della sua arroganza. Come Belle, è discriminata dagli abitanti del villaggio perché dalla morte del padre è rimasta zitella e vive di elemosina.

Monsieur Jean Bric: è un abitante del villaggio che, per quanto regredito come gli altri, è il più gentile con Belle e Maurice, insieme al bibliotecario. Si unirà alla battaglia contro la Bestia per difendere il villaggio e, durante la battaglia, ritroverà sua moglie e suo figlio, Mrs. Bric e Chicco, con i quali resterà anche dopo la fine.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast e i personaggi de La Bella e la Bestia, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Maria Teresa: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 28 dicembre: concorrenti, ultime news Pixels: tutto quello che c’è da sapere sul film