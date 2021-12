La bella e la bestia: il cast (attori) del film

Qual è il cast (attori) de La bella e la bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon, scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Henry Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La bella e la bestia, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.