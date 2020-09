L’ora della verità: la seconda stagione non si farà, ecco perché

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, su Canale 5 abbiamo visto l’ultima puntata de L’ora della verità, una raffinata produzione francese sulla storia di due generazioni di donne. Dopo aver debuttato nel 2019 in Belgio, Svizzera e Francia su TF1, la fiction con protagonista Caterina Murino ha raggiunto anche l’Italia dove ha riscontrato un buon risultato di ascolti. Ma ora in tanti si chiedono: ci sarà una seconda stagione de L’ora della verità? Ve lo diciamo subito: al momento no. Non è prevista una seconda stagione. La fiction è infatti stata pensata per essere una miniserie auto conclusiva, caratteristica che ha inoltre convinto l’attrice Mathilde Seigner a prendervi parte. A rivelarlo è stata la stessa attrice: “Siamo qui in una miniserie che non prevede la seconda stagione, quindi non ho trovato alcun motivo per rifiutare. Dopo Sam, quello che non volevo più era un ruolo ricorrente. Era troppo limitante. Inoltre la stagione 2 è sempre complicata. È complicata perché abbiamo segnato un personaggio e c’è una pressione che si accumula da parte della rete e della produzione. Ma è normale che i produttori vogliano coinvolgerci nella stagione 2. Ma io non voglio farlo, e ora so che farò soltanto storie singole in tv o quelle che non richiedono sequel”.

Il cast

Abbiamo visto che non ci sarà una seconda stagione de L’ora della verità, ma qual è il cast della serie tv in onda su Canale 5? Vediamoli insieme. Di seguito l’elenco di tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Mathilde Seigner: Clotilde Baron (née Idrissi)

Caterina Murino: Palma Idrissi, la madre di Clotilde e Nicolas

Jenifer Bartoli: Salomé Romani, un’amica d’infanzia di Paul

Grégory Fitoussi: Paul Idrissi, il padre di Clotilde e Nicolas

Thierry Godard: Franck Baron, il marito di Clotilde

Fred Testot: Cervone Spinello, un amico di Nicolas e Clotilde

Zoé Marchal: Valentine Baron, la figlia di Clotilde e Franck

Esther Valding: Clotilde nel 1994

Théo Frilet: Nicolas Idrissi, il fratello minore di Clotilde

Yves Rénier: César Garcia, il padrino Clotilde

Cyril Lecomte: Stéphane Garcia, il figlio di César

Noémie Kocher: Aurélia Schreiber-Garcia, la figlia di César

Stanley Weber: Natale

Michel Ferracci: Pierre-Ange Rossi

Valeria Cavalli: Lisabetta Idrissi, la nonna di Clotilde

Serge Riaboukine: Cassanu Idrissi, il nonno di Clotilde

Dani: Speranza, la madre Salomé Romani

Vincent Deniard: Orsu

Pierre Salasca: Gratien Santucci

Louis Duneton: Mika Schreiber nel 1994

Clément Geerts: Cervone Spinello nel 1994

Maxime Coggio: Stéphane Garcia nel 1994

Marie Drion-Lanzafame: Aurélia Garcia nel 1994

Joséphine Jobert: Maria-Chiara Baldi

Pierre Kiwitt: Mika Schreiber

Éric Godon: Basile Spinello

Peter Bonke: Jacob Schreiber

Jean-Philippe Ricci: Éric Rocca

Marie Murcia: Maître Anne Andreani

Ange Basterga: Félix Mariani

François Berlinghi: Antoine Mariani

Hugues Boucher: Capitaine Mauclair

Kamel Belghazi: Lieutenant-colonel Malik Amzem

Jean-Marie Orsini: dottor Venturi padre

Alexandra Franchi: dottor Sandra Venturi

Tatiana Gontchorova: Anika Spinello

