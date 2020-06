L’incredibile Hulk: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 25 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’incredibile Hulk, film del 2008 diretto da Louis Leterrier, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics. Il protagonista è interpretato da Edward Norton, il quale contribuì anche alla stesura della sceneggiatura insieme a Zak Penn. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo scienziato Bruce Banner, assieme alla fidanzata Elizabeth “Betty” Ross, studia per conto del governo americano l’utilizzo di un siero per creare un supersoldato. Allo scopo di ottenere risultati più rapidi, prova la versione sperimentale su sé stesso, trasformandosi in un gigante verde. Banner è inseguito da Ross e i suoi militari, che vorrebbero trasformare il suo DNA in una potentissima arma, ma riesce a sparire per cinque anni, trovando rifugio in una delle più note favelas di Porto Verde in Brasile. Qui vive nell’ombra, lavorando quotidianamente in una fabbrica che imbottiglia bibite gassate; nel frattempo tenta di contenere ogni minimo impulso di rabbia o di emozione che potrebbero farlo trasformare. Sotto lo pseudonimo di “Mr. Green” si mette in contatto via Internet con il misterioso scienziato “Mr. Blue”, a cui invia un campione del proprio sangue per trovare una cura al suo problema. Ma riuscirci non sarà così semplice e gli ostacoli da superare saranno tanti…

L’incredibile Hulk: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de L’incredibile Hulk, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edward Norton: Bruce Banner / Hulk

Liv Tyler: Elizabeth “Betty” Ross

Tim Roth: Emil Blonsky / Abominio

Tim Blake Nelson: Samuel Sterns

Ty Burrell: Leonard Samson

William Hurt: Thaddeus “Thunderbolt” Ross

Streaming e tv

Dove vedere L’incredibile Hulk in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

