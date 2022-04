L’era glaciale 2: trama, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 30 aprile 2022, alle ore 21:20 va in onda su Italia 1 L’era glaciale 2 – Il disgelo, un film d’animazione che ha incantato i bambini di tutto il mondo con protagonisti simpatici animali che tentano di sfuggire al corso degli eventi. Arrivato in sala nel 2006, il film è diretto da Carlos Saldanha ed è prodotto da Blue Sky Studios. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast di doppiatori.

Trama

Il secondo film de L’era glaciale racconta di una nuova avventura che coinvolge il gruppo di animali composto dal mammut Manfred, Sid e Diego. L’era glaciale sembra essere terminata, ma una nuova minaccia incombe poiché il caldo sta facendo sciogliere i ghiacciai e la conca in cui vivono gli animali potrebbe presto essere sommersa. Manfred, Sid e Diego cercano di mettere in guardia il resto degli animali, ma nessuno presta loro attenzione. Finché non arriva un avvoltoio, che spiega quello che accadrà. L’unica via di fuga è raggiungere una barca che si trova dalla parte opposta della conca. E così si parte per una nuova avventura e, lungo il tragitto, Manfred incontra una mammut femmina, Ellie, di cui si innamora.

L’era glaciale 2: cast e doppiatori del film

Sono diversi i doppiatori italiani celebri che hanno preso parte alla saga de L’era glaciale. Per il secondo capitolo tornano i più fedeli che prestano la voce a personaggi diventati iconici. Di seguito vediamo qual è il cast di doppiatori italiani del film d’animazione con i relativi personaggi:

Leo Gullotta: Manny

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Francesco Pezzulli: Crash

Luca Eliani: Harold

Lee Ryan: Eddie

Luigi Ferraro: Tony lo svelto

Ernesto Brancucci: Avvoltoio

Luigi Morville: Carlo

Edoardo Stoppacciaro: Stu

Alex Polidori: James

Massimo Bitossi: Rubble

Domitilla D’amico: Mammera

Cristina Noci: sig.ra Tapiro, mamma Dyatrima

Renato Cecchetto: padre di James

Ilaria Latini: piccolo avvoltoio

Streaming e TV

Ma dove vedere L’era glaciale 2 in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda sabato 30 aprile 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece dispone della pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 106. Se vi interessa conoscere come seguire i film in live streaming, sappiate che è disponibile MediasetPlay, una piattaforma gratuita previa registrazione attraverso cui è possibile seguire tutto ciò che passa in TV via streaming.