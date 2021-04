L’arte della truffa: trama, cast e streaming del film

Stasera, 23 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’arte della truffa (Lying and Stealing), film del 2019 diretto da Matt Aselton, con protagonisti Theo James e Emily Ratajkowski. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ivan, figlio di un criminale, è un ladro d’arte che, a differenza degli altri ladri, ama più l’arte che il furto. Il suo desiderio è di riuscire a smettere di rubare ed uscire dal giro, ma non ci riesce, finché non incontra Elyse, attrice e truffatrice, con la quale organizza un ultimo colpo che li renderà liberi.

L’arte della truffa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’arte della truffa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Theo James: Ivan Warding

Emily Ratajkowski: Elyse Tibaldi

Fred Melamed: Dimitri Maropakis

Ebon Moss-Bachrach: Ray Warding

Isiah Whitlock Jr.: Lyman Wilkers

Evan Handler: Eric Maropakis

John Gatins: Aton Eisenstadt

Fernanda Andrade: Mary Bertring

Bob Stephenson: Mr. Oklahoma

Keith Powell: Mike Williams

Streaming e tv

Dove vedere L’arte della truffa in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – venerdì 23 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

Potrebbero interessarti Anna: la trama di tutti gli episodi della serie tv Anna: quante puntate, durata e quando finisce Anna streaming e diretta tv: dove vedere la fiction