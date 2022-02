A che ora inizia L’amica geniale 3: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta su Rai 1 la domenica sera? La messa in onda sul principale canale Rai è prevista alle ore 21,25. La messa in onda delle singole serate è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore. Dove è stata girata (location) L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta? Le riprese hanno avuto luogo a Napoli. In particolare in corso in piazza Dante, nel centro storico della città. La storia è ambientata negli Anni Settanta. Di conseguenza i luoghi per le riprese sono adattati per risultare credibili. La terza stagione è stata girata anche a piazza del Gesù. Dal 1 al 20 febbraio 2021 le riprese hanno avuto luogo a Firenze. Stando a quanto riporta Firenze Today, in particolare si sono svolte nel centro storico della città fiorentina: Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata. A queste si aggiungono alcune location private. Un esempio è la dimora storica che si trova tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. Palazzo Vecchio è la location per il matrimonio di Elena e Pietro. Dopo l’estate alcune scene sono state girate in Versilia e a Torino.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia L’amica geniale 3 su Rai 1, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi) per quattro prime serate. La prima domenica 6 febbraio; l’ultima domenica 27 febbraio 2022. Tutte le serate inizieranno intorno alle ore 21,25. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):