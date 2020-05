L’allieva 2, cosa è successo nella puntata precedente: il recap

Su Rai 1 è tornata in onda L’allieva, la serie televisiva con protagonista Alessandra Mastronardi, amatissimo volto del piccolo schermo (conosciuta con I Cesaroni). Durante l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, la Rai ha mandato in onda grandi pezzi della sua collezione in replica, da Montalbano a L’allieva, che torna con la seconda stagione in attesa della terza. La Mastronardi interpreta Alice Allevi, la protagonista. Vediamo dove siamo rimasti nell’ultima puntata andata in onda domenica 3 maggio 2020, cioè la terza.

L’allieva 2, dov’eravamo rimasti: il recap della puntata precedente

Nella precedente puntata, Lara è stata minacciata da un uomo mentre era a una festa con Alice. La mattina seguente, l’uomo viene ritrovato senza vita dentro il cimitero del Verano. L’assassino sarà il suocero della vittima, lo riteneva responsabile della morte della figlia. Alice a quel punto si sente spronata e parla con Claudio, spiegandogli di aver baciato il PM. Claudio, allora le spiega il vero motivo per cui odia il PM, quello che è accaduto tra loro in passato non riguarda soltanto l’essere stato estromesso da un caso. Nella seconda puntata, andata sempre in onda il 3 maggio, un giovane libanese viene ingiustamente accusato di spaccio e muore nelle docce del carcere. Ad ucciderlo è stato un germofobico razzista. Alice scopre che l’ex moglie di Inardi è ancora innamorata di lui e ha intenzione di riconquistarlo. La protagonista scoprirà che la donna in passato ha avuto una relazione con Claudio.

L’allieva 2 vi aspetta questa domenica,10 maggio 2020, in prima serata dalle ore 21:25 su Rai 1.

