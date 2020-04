L’albero degli zoccoli, il film: trama, cast e streaming

Arriva per il venerdì santo su Rai 3 il film L’albero degli zoccoli, una pellicola del 1978 diretto da Ermanno Olmi. Capolavoro indiscusso, ha vinto anche la Palma d’oro al Festival di Cannes (era la 31esima edizione). Le riprese del film furono realizzate tra febbraio e maggio del 1977 ed è realizzato in lingua lombarda nelle sue varianti bergamasca e milanese, tipiche delle zone in cui l’opera è ambientata. Il film è stato girato nella bassa pianura bergamasca orientale, ma alcune scene invece che riprendono il Naviglio Grande sono state girate nella campagna milanese. Per la distribuzione italiana, la pellicola è stata poi doppiata in italiano dagli stessi attori.

Nel film L’albero degli zoccoli gli attori sono una vera e propria scoperta, tutti contadini, gente di campagna bergamasca che non avevano alcuna esperienza nella recitazione prima di allora. Questo film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Vediamo qual è la trama, chi vediamo nel cast e dove poterlo seguire in tv e in streaming.

Piccola nota: il film in onda su Rai 3 sarà introdotto da una presentazione di Massimo Gramellini.

L’albero degli zoccoli, la trama

In una cascina vicino a Bergamo, alla fine dello scorso secolo, cinque famiglie di contadini vivono nel loro piccolo mondo, tra lavoro, amore e sofferenza. Una ragazza sposa un giorno uno dei giovani e il loro viaggio di nozze a Milano è movimentato dalle repressioni da parte delle truppe di Bava Beccaris delle manifestazioni popolari. Il film si chiama così perché l’albero è quello da cui il contadino taglierà la legna per fare gli zoccoli al figlio. Il padrone lo scoprirà e a quel punto caccerà la famiglia.

L’albero degli zoccoli, il cast

Un cast particolare, quello de L’albero degli zoccoli, poiché nessuno prima d’ora aveva intrapreso la strada della recitazione. Vediamo Luigi Ornaghi interpretare Batistì, poi Francesca Moriggi interpretare Batistina, Omar Brignoli interpretare Menec, Antonio Ferrari interpretare Tunì, Teresa Brescianini interpretare la vedova Runc e Giuseppe Brignoli interpretare il nonno Alsemo. E poi vediamo Giuseppina Sangaletti interpretare la moglie del Finard, Lorenzo Pedroni invece è il nonno Finard, Battista Treviani è Finard e Maria Grazia Caroli è Bettina.

L’albero degli zoccoli, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film L’albero degli zoccoli in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 10 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Potrebbero interessarti Twilight, parte la saga dei vampiri su Italia 1 da venerdì 10 aprile: trama, cast, trailer e streaming Quasi amici: la colonna sonora del film Quasi amici, la trama e la storia vera da cui è tratto il film

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming