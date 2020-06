King Kong: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda King Kong, film del 2005 per la regia di Peter Jackson. La pellicola rappresenta il secondo remake del film omonimo del 1933 ed è interpretato da Naomi Watts e Adrien Brody. Con un budget di 207 milioni di dollari, King Kong è stato uno dei film più costosi dell’epoca e il quarto film con il maggior incasso nella storia della Universal Pictures.

Caldamente dalla critica, King Kong ha vinto tre premi Oscar su quattro candidature: miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

King Kong film: trama

Il regista indipendente Carl Denham (Jack Black) tenta di risollevare le sue sorti girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow (Naomi Watts) e dal drammaturgo Jack Driscoll (Adrien Brody). Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvaggie, animali preistorici ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra avere, però, un feeling particolare con la bella Ann.

King Kong film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Naomi Watts – Ann Darrow

Jack Black – Carl Denham

Adrien Brody – Jack Driscoll

Thomas Kretschmann – Cap. Englehorn

Colin Hanks – Preston

Jamie Bell – Jimmy

Andy Serkis – Kong, Lumpy

Evan Parke – Benjamin Hayes

Lobo Chan – Choy

Kyle Chandler – Bruce Baxter

Craig Hall – Mike

John Sumner – Herb

King Kong film: trailer

Ecco il trailer del film:

King Kong film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere King Kong in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 3 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Nero a metà: trama terza puntata, anticipazioni e cast Nero a metà: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti Tu si que vales: ospiti e anticipazioni replica oggi, 3 giugno 2020