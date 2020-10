Killer Elite: il cast completo del film

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Killer Elite, film del 2011 interpretato da grandi attori di Hollywood come Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Ma non solo. Di seguito l’intero cast (tutti gli attori) di Killer Elite con i relativi personaggi:

Jason Statham: Danny Bryce

Clive Owen: Spike Logan

Robert De Niro: Hunter

Dominic Purcell: Davies

Aden Young: Meier

Yvonne Strahovski: Anne Frazier

Ben Mendelsohn: Martin

Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente

David Whiteley: uomo dell’MI6

Matt Nable: Pennock

Michael Dorman: Jake

Lachy Hulme: Steven Harris

Firass Dirani: Bakhait

Nick Tate: comandante B

Bille Brown: colonnello Fitz

Grant Bowler: capitano James Cregg

Rodney Afif: sceicco Amr

Jamie McDowell: Diane

Simon Armstrong: Gowling

Tim Hughes: maggiore D

Tony Porter: colonnello Z

Doppiatori

Ma di chi sono le voci del cast di Killer Elite? Di seguito tutti i doppiatori italiani:

Massimo De Ambrosis: Danny Bryce

Fabio Boccanera: Spike Logan

Stefano De Sando: Hunter

Simone Mori: Davies

Vittorio De Angelis: Meier

Federica De Bortoli: Anne Frazier

Sergio Lucchetti: Martin

Roberto Draghetti: l’agente

Sandro Acerbo: uomo dell’MI6

Davide Marzi: Pennock

Pasquale Anselmo: Steven Harris

David Chevalier: Bakhait

Sandro Iovino: comandante B

Angelo Nicotra: colonnello Fitz

Roberto Gammino: capitano James Cregg

Ennio Coltorti: sceicco Amr

Antonio Palumbo: Gowling

Mario Bombardieri: maggiore D

Silvio Anselmo: colonnello Z

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Killer Elite, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 19 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

