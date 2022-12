Kickboxer – Retaliation: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 7 dicembre 2022, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Kickboxer – Retaliation, pellicola del 2018 diretta da Dimitri Logothetis, con protagonisti Alain Moussi e Christopher Lambert. Il film La pellicola è il sequel di Kickboxer – La vendetta del guerriero del 2016. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Kickboxer – Retaliation? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è il secondo capitolo del reboot della action saga nata negli anni ’80 e affronta le vicende di Kurt Sloane (Alain Moussi), un lottatore di MMA con un passato travagliato. È trascorso più di un anno da quando Kurt è riuscito a vendicare suo fratello uccidendo il campione thailandese di Muay Thai Tong-Po. Ora l’uomo ha una nuova vita: è sposato con Liu (Sara Malakul Lane) e combatte sul ring vincendo un incontro dopo l’altro.

Nonostante avesse giurato di non fare mai più ritorno in Thailandia, però, Kurt è costretto a infrangere le sue promesse quando due agenti della polizia federale lo obbligano a tornare nel sud-est asiatico per rispondere dell’omicidio compiuto l’anno precedente. Dopo essere stato stordito e trasportato in prigione, l’uomo viene avvicinato da Thomas Moore (Christopher Lambert), un gangster che si occupa di organizzare incontri lì in Thailandia e che vuole vendicarsi con lui per aver ucciso il suo miglior lottatore.

Moore promette a Kurt la libertà e due milioni di dollari, ma in cambio deve combattere e vincere l’incontro contro un mostruoso e imbattuto sfidante di nome Mongkut (Hafþór Júlíus Björnsson). Per sua fortuna, però, prima di incontrare il suo gigantesco avversario, Kurt avrà la possibilità di allenarsi con la sua vecchia conoscenza Master Durand (Jean-Claude Van Damme) e con il pugile Briggs (Mike Tyson), che lo aiuteranno a prepararsi per lo scontro finale.

Kickboxer – Retaliation: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Kickboxer – Retaliation? Protagonisti sono Alain Moussi, Christopher Lambert, Sara Malakul Lane, Jean-Claude Van Damme, Hafþór Júlíus Björnsson, Mike Tyson, Sam Medina, Steven Swadling, Jessica Jann, Maxime Savaria. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alain Moussi: Kurt Sloane

Jean-Claude Van Damme: Durand

Hafþór Júlíus Björnsson: Mongkut

Mike Tyson: Briggs

Sara Malakul Lane: Liu Sloane

Christopher Lambert: Thomas Moore

Steven Swadling: Joseph King

Sam Medina: Crawford

Miles Strommen: Rupert

Randy Charach: Drake

Brian Shaw: Huge Convinct

Roy Nelson: Big Country

Ronaldinho: Ronaldo

Fabrício Werdum: Fabricio

Wanderlei Silva: Chud

Rico Verhoeven: Moss

Renato Sobral: se stesso

Frankie Edgar: se stesso

Mauricio Rua: se stesso

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Kickboxer – Retaliation in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 7 dicembre 2022 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.