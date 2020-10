Kickboxer – Retaliation: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 20 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kickboxer – Retaliation, film del 2018 diretto da Dimitri Logothetis. La pellicola è il sequel del film del 2016 Kickboxer – La vendetta del guerriero. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un anno e mezzo dopo aver ucciso Tong Po vendicando suo fratello Eric, Kurt Sloane è ora un lottatore di MMA di grande successo sposato con l’amata Liu; dopo l’ennesimo incontro vinto viene avvicinato da due U.S. Marshal che lo informano che deve tornare in Thailandia per rispondere dell’omicidio e, al suo rifiuto, i due lo stordiscono con un taser e lo portano via. Al suo risveglio in una prigione thailandese Kurt incontra Thomas Moore, un facoltoso organizzatore di incontri che gli rivela che dopo la sconfitta di Tong Po aveva intenzione di renderlo il suo nuovo campione ma a causa del suo ritorno in patria scelse al suo posto il gigantesco Mongkut, che ora Kurt deve affrontare in cambio di un milione di dollari. Kurt tuttavia rifiuta e viene quindi ripetutamente torturato e attaccato dagli altri prigionieri finché Crawford, ex braccio destro di Tong Po ora tirapiedi di Moore, gli consiglia di rapire Liu per spingerlo ad accettare. Moore acconsente e Kurt si ritrova quindi costretto a combattere. Durante la sua permanenza in prigione Kurt stringe amicizia con alcuni detenuti, tra cui l’americano Briggs, che lo aiutano con l’allenamento diretto dal suo vecchio maestro Durand, incarcerato per concorso nell’omicidio di Tong Po e reso cieco da Moore. Durand riesce quindi a convincere Moore a farlo assistere ad un allenamento di Mongkut scoprendo che questi viene sottoposto a iniezioni di sostanze illecite da parte di Rupert, uno scienziato al soldo di Moore, ma anche che il gigante non si dimostra un grande incassatore. Kurt, intanto, viene raggiunto in prigione da Gamon, un’amica della moglie che questa era riuscita a contattare prima di essere rapita in modo da ritrovare il marito. Uscito di prigione con la scusa di continuare ad allenarsi, Kurt, assieme a Durand, suo figlio Travis e Gamon, riesce a liberare Liu, ma nello scontro che segue nella dimora di Mongkut questi colpisce la donna facendola cadere in coma: Kurt, desideroso di vendicarla, accetta finalmente l’incontro, poco prima del quale Liu si sveglia.

Kickboxer – Retaliation: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Kickboxer – Retaliation, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alain Moussi: Kurt Sloane

Jean-Claude Van Damme: Durand

Hafþór Júlíus Björnsson: Mongkut

Mike Tyson: Briggs

Sara Malakul Lane: Liu Sloane

Christopher Lambert: Thomas Moore

Steven Swadling: Joseph King

Sam Medina: Crawford

Miles Strommen: Rupert

Randy Charach: Drake

Brian Shaw: Huge Convinct

Roy Nelson: Big Country

Ronaldinho: Ronaldo

Fabrício Werdum: Fabricio

Wanderlei Silva: Chud

Rico Verhoeven: Moss

Renato Sobral: se stesso

Frankie Edgar: se stesso

Mauricio Rua: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Kickboxer – Retaliation in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 20 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

