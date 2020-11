Chi è Kam “Eki” Cahayadi, concorrente di All Together Now 2020

Torna l’appuntamento con All Together Now e, per questa terza edizione del 2020, vedremo 12 concorrenti scendere in campo e puntare all’ambito montepremi di 50mila euro. A valutare le performance dei concorrenti sarà non soltanto il Muro Umano, ma anche una giuria vip e una giuria popolare. Tra i concorrenti vediamo anche Kam “Eki” Cahayadi, 33enne di Giacarta.

Ecco gli altri concorrenti:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Giorgia Rizza, ma dove si potranno vedere le puntate di All Together Now 2020 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

