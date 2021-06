Julie e Julia: trama, cast e streaming del film in onda su La7

Questa sera, 14 giugno 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Julie e Julia, film del 2009 scritto e diretto da Nora Ephron con Amy Adams e Meryl Streep. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

2002, New York. La ventinovenne Julie Powell è una brillante scrittrice mancata che si ritrova intrappolata in uno spiacevole impiego amministrativo al call center della società che si occupa della ricostruzione dell’area colpita dagli attentati dell’11 settembre 2001. Per evadere dalla grigia monotonia della sua vita quotidiana, decide di cimentarsi in un eccentrico progetto che unisca le sue passioni per la scrittura e per la cucina: sperimentare personalmente nel giro di 365 giorni tutte le 524 ricette contenute nel celebre libro di cucina Mastering the Art of French Cooking di Julia Child e raccontare l’esperienza in un blog, The Julie/Julia Project – Nobody here but we servantless American cooks….

Il film segue parallelamente le vicende di Julie Powell e quelle di Julia Child negli anni cinquanta, durante il suo soggiorno parigino, al seguito del marito diplomatico Paul, nel corso del quale apprende la cucina francese alla scuola Cordon Bleu al punto da poterla insegnare con due amiche francesi e intraprendere insieme a loro la stesura di un libro di cucina francese per gli americani.

Julie e Julia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Julie e Julia, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Meryl Streep: Julia Child

Amy Adams: Julie Powell

Stanley Tucci: Paul Child

Chris Messina: Eric Powell

Linda Emond: Simone Beck

Helen Carey: Louisette Bertholle

Mary Lynn Rajskub: Sarah

Jane Lynch: Dorothy McWilliams

Joan Juliet Buck: Madame Brassart

Crystal Noelle: Ernestine

George Bartenieff: Chef Max Bugnard

Frances Sternhagen: Irma

Vanessa Ferlito: Cassie

Casey Wilson: Regina

Jillian Bach: Annabelle

Dan Aykroyd: parodia di Julia Child

Streaming e tv

Dove vedere Julie e Julia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 giugno 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.