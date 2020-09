Julie and the Phantoms arriva su Netflix: trama e cast

Su Netflix arriva una nuova serie originale il 10 settembre 2020 e s’intitola Julie and the Phanthoms. Di genere musicale, la serie tv è un’idea di Kenny Ortega e la prima stagione è composta da nove episodi (della durata di 30 minuti ciascuno), distribuiti tutti insieme sulla piattaforma del colosso streaming dal 10 settembre. Siccome è la prima stagione, Netflix attenderà un po’ di tempo prima di annunciare una seconda stagione o di mettere uno stop definitivo. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

Julie and the Phantoms, la trama

Julie è un’adolescente che riesce ad affrontare il suo periodo “no” ritrovando la passione per la musica, questo grazie all’aiuto di una band di ragazzi, The Phanthoms, morti 25 anni prima. Julie ha perso la mamma e, dopo quella perdita, la ragazza si è allontanata da tutto e tutti, persino dalla musica. Quando i fantasmi dei tre musicisti le appaiono davanti, Julie capisce di aver ritrovato l’ispirazione e così inizia a cantare e scrivere canzoni. E così, mentre la band aiuta la ragazza a ritrovare la sua vocazione, i tre fantasmi saranno aiutati dalla ragazza a ritrovare il successo strappato loro 25 anni prima.

Julie and the Phantoms, il cast

Ad interpretare la protagonista Julie è Madison Reyes, un’attrice di appena 16 anni con una passione spropositata per i film, il rap e i manga. Il suo manager è Adam Levine (dei Maroon 5). Poi vediamo Charlie Gillespie interpretare Luke, Owen Joyner interpreta Alex, Jadah Marie è Flynn, Savannah May è Carrie, BooBoo Stewart è Willie, Marci T. House è Mrs. Harrison, Victoria Caro è Kayla, Cheyenne Jackson è Caleb Covington e infine Vicky Lambert. La serie è un’idea di Kenny Ortega, produttore cinematografico cononosciuto per aver lavorato ad High School Musical e Descendants.

