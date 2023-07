Jessica Morlacchi: “Sono basita e senza parole”. Lo sfogo dopo la cancellazione di Oggi è un altro giorno

“Sono rimasta basita e senza parole. Questo è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, di attualità e di politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar”. Così Jessica Morlacchi ha commentato la cancellazione di Oggi è un altro giorno in cui ricopriva il ruolo di uno degli “affetti stabili” nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv.

“Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità – ha proseguito -. Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune”. Poi, ha concluso: “Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l’avevo mai vista”.