Italia’s Got Talent 2022: giudici, giuria, cast, conduttrice, ospiti

Chi sono i giudici di Italia’s Got Talent 2022? La nuova edizione dello show Sky Original va in onda per nove puntate su Sky Uno dal 19 gennaio, ogni mercoledì, e in chiaro su Tv8 dal 25 gennaio. In giuria ci saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Elio, grande novità di questa edizione. La conduzione del programma è affidata, come sempre, all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una nuova formazione pronta a divertire e a divertirsi insieme al pubblico e pronta a scovare i migliori talenti del nostro Paese.

Una delle grandi novità di questa edizione è dunque l’arrivo tra i giudici di Elio, cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca. Confermatissimi nella giuria di Italia’s Got Talent 2022 Federica Pellegrini, la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano, comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense. Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello, padrona di casa accogliente, ironica e travolgente.

“Scusate ma a me Elio fa ridere solo a vederlo. E in momenti storici come questo è un toccasana, mi sono scesi i trigliceridi, ho avuto un bene fi-si-co, sottolineo un generico bene fisico. Insomma cosa volete che vi dica? Elio è una spa”, ha dichiarato Mara Maionchi. “Al sesto anno di conduzione mi sento più che a casa, quest’anno però ho un super potere e un pizzico di relax in meno avendo più responsabilità: hai la bacchetta magica e puoi cambiare la vita di una persona, c’è sempre l’incognita del saper giocare al meglio. Io nel mio angoletto mi diverto tantissimo, tocco con mano l’emozione dei talenti, mi sento l’amica e la mammina dei concorrenti. In tutto questo, Elio è planato in giuria e ci ha fatto tanto ridere”, ha raccontato la conduttrice Lodovica Comello.

Ospiti

Abbiamo visto i giudici di Italia’s Got Talent 2022, ma sul palco arriveranno anche grandi ospiti: ci saranno Paola Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo – con cui ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 – considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico; e Bebe Vio, studentessa con una straordinaria passione per la scherma che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi. Uno show guidato da Lodo Comello che, dalla sua postazione privilegiata dietro le quinte, inciterà i talenti a dare il massimo fino a un attimo prima dell’esibizione e raccoglierà i loro commenti a caldo subito dopo il giudizio inappellabile della giuria. A lei anche il compito di svelare alcuni aneddoti sui talenti protagonisti di #IGT.