Isola dei Famosi 2023, Corinne Clery sviene in diretta: “Ma siete pazzi” | VIDEO

Corinne Clery è svenuta in diretta tv durante la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2023 e ha scatenato la polemica. In primis sui social. Ma andiamo per gradi. Nel corso della serata Ilary Blasi e i suoi autori hanno deciso di mettere alla prova i naufraghi: “Lo spirito dell’Isola ha deciso di farvi superare le vostre paure”, ha detto la conduttrice.

Corinne Clery, che ha la fobia dei serpenti, paura espressa più volte anche con Alessandro Cecchi Paone, è stata chiamata insieme alle sue compagne a mettersi alla prova. Alla parola fobia l’attrice ha drizzato le antenne per poi rifiutarsi di inserire la mano nella box coperta temendo ci siano dei serpenti: “Se vedo i serpenti muoio”. Una situazione che inizialmente ha generato ilarità in studio. Ma c’era poco da ridere. Corinne non stava scherzando. Poco dopo infatti si è appoggiata ad Alvin ed è svenuta in diretta tv.

Immediatamente è intervenuto lo staff medico che ha fatto riprendere i sensi a Clerye. Lo svenimento nel frattempo ha scatenato le polemiche. In tanti infatti non hanno apprezzato la forzatura di costringere Corinne a fare qualcosa che non vuole: “Una fobia è più di una semplice paura, non si può curare in un reality. Basta lasciatela stare”, ha scritto qualcuno sui social. “Ma siete pazzi, non si scherza sulle fobie”, un altro tweet.