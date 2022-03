Isola dei Famosi 2022, nomination: i concorrenti nominati oggi, 31 marzo

ISOLA DEI FAMOSI 2022 NOMINATION – Quali sono i concorrenti (naufraghi) nominati oggi, giovedì 31 marzo, al termine della puntata dell’Isola dei Famosi 2022? A finire in nomination (e quindi a rischio eliminazione) sono stati In aggiornamento

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti (cast) dell’Isola dei Famosi 2022? Quest’anno, i concorrenti sono divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio. Le coppie sono:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez

Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo

Silvano Michetti e Nick Luciani

Due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

I concorrenti “singoli” dell’Isola dei Famosi 2022 (in onda su Canale 5) sono:

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

Come si vota

Ma come si vota per i concorrenti dell’Isola dei Famosi in nomination? Ecco tutte le informazioni: