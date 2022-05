A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2022: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi tutto all’insegna dell’avventura? La messa in onda su Canale 5 è prevista il lunedì e giovedì sera a partire dalle ore 21,45. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre i concorrenti in gara si giocheranno la vittoria finale. In studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per l’Isola dei Famosi 2022 su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate. Il debutto dell’Isola dei Famosi 2022 è fissato per lunedì 21 marzo 2022, al posto del GF Vip che è terminato il 14 marzo. Al momento non è stata diffusa la durata del programma che tuttavia, considerando le precedenti edizioni, difficilmente si concluderà prima di due mesi (lo scorso anno le puntate sono state 12, per un totale di 68 giorni). Nel merito invece della data di messa in onda dell’ultima puntata, a pronunciarsi è stata la conduttrice Ilary Blasi, che nel corso di una intervista ha spiegato: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. Dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia l’Isola dei Famosi 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.