Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla prima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della prima puntata rivelano che la padrona di casa Ilary Blasi presenterà il nuovo cast di naufraghi che si metteranno in gioco sulle spiagge dell’isola più famosa d’Italia. Occhi puntati anche sul debutto di Tommaso Zorzi che, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, è stato scelto come opinionista di questa edizione del reality show Mediaset.

La Blasi presenterà al pubblico da casa chi sono i 16 naufraghi che hanno accettato di mettersi in gioco nel reality show della sopravvivenza di Canale 5. Nel corso della serata i concorrenti, dopo il classico lancio dall’elicottero, verranno divisi in due gruppi: I Burinos e I Rafinados. Questi i 16 concorrenti in gara: Awed, Akash Kumar, Beppe Braida, Brando Giorgi, Ferdinando Guglielmotti, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma, Myrea Stabile

Verrà poi “svelata” una novità dell’Isola dei Famosi 2021: la Parasite Island, sulla quale vivranno (almeno inizialmente) il cromatologo Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani (nota per essere la madre di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5). I due proveranno a diventare naufraghi a tutti gli effetti, chiaramente a discapito di qualcun altro, ed entrare così nella corsa alla vittoria finale.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

