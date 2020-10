Io ti cercherò: anticipazioni e trama quarta (ultima) puntata in onda oggi, 26 ottobre

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Io ti cercherò, la serie tv che vede come protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un padre alla disperata ricerca di informazioni sulla strana morte del figlio. La puntata di stasera, dalla durata di 2 ore, sarà composta da due episodi dal titolo: “Due padri” e “Le divise”. Vediamo insieme le anticipazioni sulla trama.

Anticipazioni: la trama della quarta e ultima puntata

Nel primo episodio della quarta puntata di Io ti cercherò dal titolo “Due padri”, Valerio studierà i movimenti del capo piazza di Ostia. Deciderà poi di rapinarlo per potergli mettere addosso un gps e seguire le tracce. Queste lo portano all’eur (quartiere a sud di Roma) e qui Valerio scopre che nella vicenda sono coinvolti altri loschi figuri. Prendendo la targa di una macchina, riesce a risalire all’avvocato Giuseppe La Gioia. Il legale è anche amministratore della società di sicurezza privata PGS. Il legame con il malaffare è dunque ormai acclarato. Pedinando l’avvocato, Valerio scoprirà che Lagioia è in contatto con un personaggio che lui conosce bene. Nel secondo episodio della quarta puntata di Io ti cercherò dal titolo “Le divise”, Valerio scoprirà che qualcuno di molto vicino a lui sa più di quanto avrebbe potuto sospettare. Servono però ancora altre prove per incastrare chi ha ucciso Ettore e per fare definitivamente giustizia. Il messaggio finale però, riflesso negli occhi di Martina e dei giovani amici di Ettore è positivo: nonostante la corruzione e il male del mondo, c’è sempre speranza.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata di Io ti cercherò in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020, in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

