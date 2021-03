Io sì, il testo della canzone di Laura Pausini che ha vinto il Golden Globe a Sanremo 2021

IO SI TESTO – Stasera, 3 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2021 a cui prenderà parte come super ospite Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe con la sua canzone “Io sì”. Ma vediamo insieme il testo del brano cantanto oggi dalla Pausini sul palco dell’Ariston:

Quando tu finisci le parole

Sto qui

Sto qui

Forse a te ne servono due sole

Sto qui

Sto qui

Quando impari a sopravvivere

E accetti l’impossibile

Nessuno ci crede, io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi sono qui

Nessuno ti sente, ma io sì

Quando tu non sai più dove andare

Sto qui

Sto qui

Scappi via o alzi le barriere

Sto qui

Sto qui

Quando essere invisibile

È peggio che non vivere

Nessuno ti vede

Io sì

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi, se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, ma io sì

Chi si ama lo sa

Serve incanto e realtà

A volte basta quello che c’è

La vita davanti a sé

Non lo so io

Che destino è il tuo

Ma se vuoi

Se mi vuoi

Sono qui

Nessuno ti vede, io sì

Nessuno ci crede, ma io sì

Abbiamo visto il testo (e il video) di “Io sì” cantata da Laura Pausini al Festival di Sanremo 2021, vi è piaciuta la canzone?

