Io, loro e Lara: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, sabato 29 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io, loro e Lara, film del 2010 diretto e interpretato da Carlo Verdone. Il film è stato dedicato al padre di Verdone, Mario, morto durante la realizzazione della pellicola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo Mascolo, un presbitero missionario, dopo aver prestato il proprio servizio in Africa decide di tornare nella sua città natale, Roma. La scelta di ritornare in patria è dettata da una crisi di fede che sta vivendo: il rientro, pertanto, vorrebbe essere un modo per riordinarsi le idee. Purtroppo tale intento è sacrificato dalle mille difficoltà che lo investono: i suoi familiari, infatti, lo travolgono con i loro problemi, e nessuno si dimostra disposto ad ascoltarlo. Il padre è sposato con una giovane badante moldava, Olga, e i fratelli Beatrice e Luigi hanno paura che la matrigna rubi loro l’eredità. Lo stesso sacerdote sembra scettico sulla scelta paterna, soprattutto quando vede il genitore acquistare una costosissima auto alla compagna.

Quando arriva l’ambulanza a casa del padre, una notte, credono che sia per lui e, venuti a sapere che c’è un morto, sono pronti ad accusare la badante, ma scoprono a sorpresa che a morire è stata proprio lei, mentre il vedovo, disperato, rinfaccia loro di averla “uccisa” a suon di cattiverie e cattivi pensieri. Le cose non sono facilitate dall’entrata in scena di Lara, figlia della badante, che la famiglia conosce al funerale di Olga. Per un periodo, su imposizione del padre di Carlo, Lara si stabilisce nella vecchia casa di famiglia, sola con il missionario. Questi comincia ad allacciare un bel rapporto con la ragazza, ma una notte scopre casualmente, entrando nella sua camera, che Lara si esibisce seminuda in webcam.

Padre Carlo si infuria e sotto pressione dei fratelli viene convinto a spiare la ragazza per capire che vita faccia: la trova così al Colosseo dove, per guadagnare qualcosa, fa la guida turistica. Lara si accorge della presenza del prete e, inviperita, lo affronta spiegandogli che la realtà è ben lontana dalle apparenze: sta infatti disperatamente tentando di avere l’affido del proprio figlioletto, ma l’assistente sociale non è disposta a concederlo finché Lara non fornisca le necessarie garanzie. Stipulando un accordo con Carlo e i fratelli in presenza di un notaio, li costringe a organizzare un pranzo tutti insieme alla presenza dell’assistente sociale Elisa Draghi e di una collega, per indurle, dimostrando il calore in cui verrebbe accolto il bimbo, a concederle l’affido.

Io, loro e Lara: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io, loro e Lara, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carlo Verdone: padre Carlo Mascolo

Laura Chiatti: Lara Vasilescu

Anna Bonaiuto: Beatrice Mascolo

Marco Giallini: Luigi Mascolo

Angela Finocchiaro: dottoressa Elisa Draghi

Sergio Fiorentini: Alberto Mascolo

Olga Balan: Olga Vasilescu

Tamara Di Giulio: Eva

Agnese Claisse: Aida

Nimata Carla Akakpo: Hakira

Cristina Odasso: Mirella Agnello

Giorgia Cardaci: Francesca

Marco Guadagno: padre Giulio

Roberto Sbaratto: padre Savastano

Streaming e tv

Dove vedere Io, loro e Lara in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 29 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.