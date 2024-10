Io Canto Generation 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Io Canto Generation 2024? Appuntamento su Canale 5 in prima serata per sei settimane alle ore 21.30 a partire dal 9 ottobre 2024. Si tratta dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. In tutto sono previste sei puntate. Una sfida dalle grandi emozioni con tante novità, come l’arrivo di Iva Zanicchi e Lola Ponce. Vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: 9 ottobre 2024

Seconda puntata: 16 ottobre 2024

Terza puntata: 23 ottobre 2024

Quarta puntata: 30 ottobre 2024

Quinta puntata: 6 novembre 2024

Sesta puntata: 13 novembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Io Canto Generation? Appuntamento su Canale 5 dal 9 ottobre 2024 alle ore 21.30 con la conduzione di Gerry Scotti. La fine è prevista per l’1 di notte, quindi una durata di tre ore e mezza circa, pubblicità inclusa. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni.

Streaming e tv

Dove vedere Io Canto Generation in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per sei settimane con la conduzione di Gerry Scotti ogni mercoledì dal 9 ottobre 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.