Insider – Faccia a faccia con il crimine: anticipazioni, ospiti e streaming della seconda puntata

Questa sera, lunedì 9 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Insider – Faccia a faccia con il crimine, programma televisivo condotto da Roberto Saviano inizialmente, a detta dello scrittore, censurato dalla Rai. Nelle varie puntate vedremo Roberto Saviano faccia a faccia con le organizzazioni criminali. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Un racconto per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di stasera, come anticipato da Saviano in un’intervista, sarà dedicata alla mafia garganica, proponendo un faccia a faccia con Rosa Di Fiore, pentita della criminalità foggiana. In merito al numero di puntate che andranno in onda lo scrittore e giornalista ha detto: “Poche me ne producono, anzi, c’è voluta già la mano del destino, o del Signore per chi crede, ‘a mano e’ ddio, come si dice a Napoli, per produrne quattro. Così è… si preferisce l’intrattenimento, il sostegno a chi fa da ufficio stampa al governo… Nulla contro l’intrattenimento, eh, anzi, poi narrare deve essere anche intrattenente, io cerco sempre di imparare da chi intrattiene, io stesso voglio intrattenere, non solo denunciare, smontare, impressionare, indignare, innescare riflessioni”.

Streaming e tv

Dove vedere Insider – Faccia a faccia con il crimine in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda stasera, lunedì 9 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.