Inside Out, il film su Italia 1: trama, cast e streaming

Torna Inside Out su Italia 1, il film Disney Pixar vincitore di un premio Oscar nella categoria del miglior film d’animazione. Il film è uscito nel 2015 con la regia di Pete Docter insieme a Ronnie del Carmen. Relativo al film, è stato anche realizzato un cortometraggio spin-off intitolato Il primo appuntamento di Riley. Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast di doppiatori? Vediamo insieme tutte le info.

Trama

Riley è una bambina di 11 anni del Minnesota che vive le sue emozioni sempre in modo controllato, grazie al fantastico team della sua mente dove vivono 5 emozioni che regolano il suo umore: Joy regola la positività, Tristezza è sempre triste, Rabbia invece è spetto attento a difendere Riley dalle ingiustizie, Paura vuole difendere la bambina dai pericoli e Disgusto non vuole Riley venga avvelenata. Ogni volta che Riley prova un’emozione in lei nasce un ricordo che finisce al quartier generale dei ricordi, ogni ricordo ha un colore ben specifico che simboleggia l’emozione a cui si riferisce. Finché Riley vive una vita felice non ci sono problemi. Quando poi i genitori la costringono a trasferirsi a San Francisco, per Riley iniziano ad arrivare i problemi, non riesce ad adattarsi la sua nuova vita e viene presto sopraffatta dalla delusione e la malinconia. Questo modifica tutte le emozioni in negativo.

Cast

Chi vediamo nel cast di doppiatori del film? Partiamo da Gioia, doppiata da Stella Musy. Tristezza invece è doppiata da Melina Martello, mentre Paura è doppiato da Daniele Giuliani. Paolo Marchese è Rabbia, mentre Veronica Puccio è Disgusto. Vittoria Bartolomei invece è Riley. Claudia Catani è Jill Andersen, mentre Mauro Gravina è Bill Andersen. E ancora Bing Bong è doppiato da Luca Dal Fabbro, Fritz è doppiato da Renato Cecchetto.

Streaming

Dove vedere Inside Out? Il film va in onda sabato 5 dicembre 2020 alle ore 21:25 su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in streaming invece dovrà sintonizzarsi su MediasetPlay.

