Insediamento di Trump come presidente degli Stati Uniti d’America: a che ora e dove vedere in tv e streaming, canale, oggi, 20 gennaio 2025

A che ora e dove vedere in tv e in streaming l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America? Oggi, 20 gennaio 2025, è il giorno dell’insediamento di Donald Trump. Dalle 18 (ora italiana, le 12 a Washington) circa, sarà ufficialmente il 47mo presidente USA, la sua seconda volta alla Casa Bianca. Prende il posto di Joe Biden.

Sarà come una sorta di incoronazione, che però si terrà al chiuso a causa del gelo di questi giorni: sia la cerimonia del giuramento/discorso (nella Rotonda del Campidoglio), che la processione (alla Capitol One Arena) saranno indoor. Ma dove vedere l’insediamento di Trump in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire la diretta tv dell’insediamento di Trump come presidente degli Stati Uniti oggi, 20 gennaio, dalle ore 17.05 con lo speciale del Tg1 su Rai 1. La conduzione è di Oliviero Bergamini. Salta quindi La vita in diretta, mentre slitta alle 19 il quiz L’eredità. Anche le reti Mediaset seguiranno l’evento. Su Rete 4 il consueto appuntamento con il Tg4 Diario del Giorno si allungherà con lo speciale Il ritorno di Trump dalle ore 16.45 alle ore 18.55 con Sabrina Scampini. Su Canale 5, Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque aprirà una finestra sugli USA. Dalle 17.30 immancabile lo speciale del Tg La7 con Enrico Mentana. Copertura in diretta anche sui canali all news come SkyTg24, Rai News e TgCom24. Si continuerà a parlare dell’insediamento di Trump anche nei programmi della serata come Otto e Mezzo o Lo stato delle cose.

Insediamento Trump streaming live

Se non siete a casa potete seguire la diretta dell’insediamento di Trump anche in streaming sui siti e le app di Rai Play, Mediaset Infinity, Sky Go e La7, oltre che sulle emittenti americane.