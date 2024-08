Inganni e bugie: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Inganni e bugie (Labor of Lies), film del 2021 diertto da John Murlowski con Gina Vitori, Jenna Michno, Jonathan Stoddard e Meredith Thomas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trentenne Jamie stipula un losco accordo per vendere il figlio che finge di avere in grembo, per 100 mila dollari al fantomatico signor Wynn. Per portare a termine il piano stringe amicizia con Lara, che aspetta davvero il suo primo figlio.

Inganni e bugie: il cast

Abbiamo visto la trama di Inganni e bugie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: Gina Vitori, Jenna Michno, Jonathan Stoddard, Meredith Thomas, Britt George, Adam Hollick, Tristina Lee, Steve Olson, Seketin Petra.

Streaming e tv

Dove vedere Inganni e bugie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.