Chi fu indagato per il furto della Gioconda nel 1911? | Domanda Milionario

Nell’agosto del 1911 la Gioconda fu rubata dal Louvre. Oltre al poeta Apollinaire, chi fu indagato per il furto? La domanda – da 30 mila euro – è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Queste le quattro opzioni:

A) Filippo Tommaso Marinetti

B) Amedeo Modigliani

C) Pablo Picasso

D) Edgar Allan Poe

Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta esatta è la C. Ad essere indagato per il furto fu Pablo Picasso. Durante le perquisizioni per tutta Parigi infatti, la polizia trovò a casa dei due artisti delle statuette fenicie provenienti proprio dal museo parigino. L’autore del furto era Vincenzo Peruggia, un 30enne imbianchino e decoratore originario della provincia di Varese.

