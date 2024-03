Incastrati: la trama della fiction con Ficarra e Picone su Canale 5 oggi (replica), 19 marzo 2024

Incastrati è la fiction con Ficarra e Picone in replica su Canale 5 questa sera, 19 marzo 2024, con la prima stagione. Canale 5 ripropone infatti in questa serata gli episodi della prima stagione, visto che martedì e giovedì prossimo, 26 e 28 marzo 2024, andranno in onda in prima visione in chiaro gli episodi della seconda stagione. Ma vediamo insieme la trama e di cosa parla la prima stagione in replica oggi.

Trama

Ambientata in Sicilia, la serie è una commedia degli equivoci: due amici, Salvatore e Valentino (Ficarra e Picone), titolari di una piccola azienda specializzata in riparazione di elettrodomestici, restano coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, finiscono per cacciarsi in altri guai, fino a dover fare i conti con la mafia. Non solo: Salvatore deve affrontare la crisi coniugale con la moglie Ester (Anna Favella), mentre Valentino ritrova la sua cotta di anni prima, Agata (Marianna Di Martino), ora poliziotta.