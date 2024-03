Incastrati 2: la trama della seconda stagione della fiction su Canale 5. Anticipazioni, di cosa parla

Incastrati 2 è la seconda stagione della fiction con Ficarra e Picone in onda su Canale 5 in due serate, il 26 e il 28 marzo 2024. In tutto sono previsti sei episodi, divisi in due puntate da tre episodi ciascuna. Ma qual è la trama di Incastrati 2 e di cosa parla? Ritroviamo Salvo e Valentino dove li avevamo lasciati: hanno investito involontariamente Padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli. Stavolta, sembrerebbero davvero spacciati, ma poi Padre Santissimo si risveglia e, dopo aver visto un servizio del TG locale, decide di scoprire chi ha ucciso Gambino. E incarica Salvo e Valentino per svolgere le “indagini”. Le vite di Salvo e Valentino proseguono sempre più sul filo del rasoio: devono indagare sul “caso Gambino” per conto di Padre Santissimo e risolvere la crisi con le rispettive partner…

A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Incastrati 2? Oltre ai due protagonisti, nei nuovi episodi tornano Marianna Di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione). Non mancheranno delle new entry. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.