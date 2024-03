Incastrati 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della seconda stagione

Questa sera, 26 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in prima visione Incastrati 2, la seconda stagione della fiction con Ficarra e Picone in onda in due serate, il 26 marzo e il 28 marzo in prima serata. Si tratta in tutto di sei episodi, divisi in tre episodi a serata. Ecco le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 con due prime serate, il 26 e il 28 marzo 2024, alle ore 21.30. Si tratta della prima visione in chiaro della seconda stagione della serie di e con Ficarra e Picone.

Incastrati 2 streaming

Se non siete a casa potete seguire le puntate di Incastrati 2 anche in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. Tutti gli episodi sono disponibili on demand per gli abbonati Netflix.

Quante puntate

Abbiamo dove vedere in tv e in streaming, ma quante puntate sono previste per Incastrati 2? In tutto due serate, con tre episodi ciascuna, in onda in prima visione su Canale 5 il 26 e il 28 marzo 2024. Ecco la programmazione completa: