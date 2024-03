Incastrati 2: il cast della seconda stagione della fiction con Ficarra e Picone. Attori e personaggi

Qual è il cast di Incastrati 2? La seconda stagione della serie con Ficarra e Picone va in onda in chiaro su Canale 5 il 26 e 28 marzo 2024 dalle ore 21.25. Confermato in pieno il cast della prima stagione di Incastrati, e non mancheranno le new entry. Oltre ai due protagonisti, nei nuovi episodi tornano Marianna Di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione). Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Salvatore Ficarra è Salvo;

Valentino Picone è Valentino;

Marianna Di Martino è Agata Scalia, agente di Polizia che torna in Sicilia dopo qualche anno fuori, nonché interesse amoroso di Valentino;

Anna Favella è Ester, moglie di Salvatore (che tradisce con Gambino) e sorella di Valentino;

Mary Cipolla è la Signora Antonietta, madre di Valentino ed Ester;

Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana, al lavoro nel condominio in cui vive Gambino, ma soprattutto il boss di cui nessuno conosce l’identità;

Tony Sperandeo è Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”, uno degli uomini del boss;

Domenico Centamore è Don Lorenzo, detto “Primo Sale”, uno degli uomini del boss;

Sergio Friscia è Sergione, reporter televisivo ed ex compagno di classe dei protagonisti.

Location

Anche la seconda stagione della serie vede la Sicilia protagonista, con numerose location. Le riprese sono iniziate nell’estate del 2022. Non sembra prevista una terza stagione di Incastrati: “La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale”, hanno detto Ficarra e Picone.

Streaming e tv

Dove vedere Incastrati 2 in streaming e tv? Appuntamento in prima visione in chiaro il 26 e 28 marzo 2024 su Canale 5 dalle 21.30, e in streaming su Mediaset Play. Tutti gli episodi sono disponibili on demand su Netflix.