In arte Mina, stasera su Rai 3 lo speciale condotto da Pino Strabioli

Questa sera, 6 agosto 2020, va in onda su Ra 3 in prima serata In arte Mina, la trasmissione dedicata alla voce per antonomasia della musica italiana. Lo speciale, in replica a partire dalle 21.20, è condotto da Pino Strabioli. Un’occasione per ripercorrere la carriera della grande artista, attraverso interviste ad amici e colleghi, spezzoni delle sue canzoni più belle e racconti inediti. Appuntamento stasera a partire dalle 21.20. Di seguito tutte le anticipazioni.

In arte Mina, le anticipazioni di stasera

Una serata speciale dedicata alla regina della canzone italiana: Anna Maria Mazzini, in arte Mina, è da decenni una delle voci e delle artiste più grandi del panorama internazionale. Un fascina acuito dalla sua decisione di sparire dalle scene pubbliche e non farsi più vedere, ritirandosi a Lugano. A lei è dedicato lo speciale condotto da Pino Strabioli e in onda stasera, 6 agosto 2020, in replica su Rai 3.

La trasmissione parte da quel giorno di fine agosto del 1978, quando Mina sceglie di eclissarsi, di non apparire più in pubblico, di sparire dalle cronache dopo aver dominato la scena e il cuore degli italiani per 20 anni. E, smaterializzandosi con un “coup de théâtre”, deliberato o inconsapevole, si consegna al mito. Ancora una volta scandalosa nel suo rifiuto, ancora una volta protagonista indiscussa della scena.

Sulle tracce della “voce più bella del mondo”, Pino Strabioli ripercorre i luoghi simbolo della vita e della carriera della grande artista, propone video e immagini inediti dell’ultima Mina, esplora il ricchissimo repertorio degli archivi Rai, incontra musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione, che hanno condiviso con lei, e talvolta continuano a condividere, parte del suo percorso artistico. Tra i protagonisti della serata personaggi dello spettacolo che l’hanno conosciuta come Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi.

Mina, considerata una delle migliori cantanti italiane di tutti i tempi, è inoltre stata protagonista di numerosi spettacoli televisivi diffusi dalla Rai a partire dagli anni Sessanta: oltre le sue grandi doti vocali, Mina ha saputo sempre distinguersi anche per le doti interpretative e l’eclettismo, qualità che l’hanno portata a sperimentare anche tanti e diversissimi generi.

Mina ha interpretato più di 1.500 brani in tutta la sua carriera, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti, con due partecipazioni al Festival di Sanremo, tre alla Mostra internazionale di musica leggera, una Targa Tenco, e l’assegnazione dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Nota anche come “la tigre di Cremona”, fece parte del terzetto delle grandi voci femminili degli anni sessanta e settanta, con Milva, “la pantera di Goro”, e Iva Zanicchi, “l’aquila di Ligonchio”. Appuntamento dunque questa sera, 6 agosto 2020, su Rai 3 con In arte Mina dalle 21.20.

In arte Mina streaming

Lo speciale condotto da Pino Strabioli va in onda stasera, 6 agosto 2020, su Rai 3 dalle 21.20. La terza rete di viale Mazzini è visibile al tasto 3 del digitale terrestre (503 in HD) e sul canale 103 di Sky. In streaming live e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

