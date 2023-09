In altre parole, il programma di Massimo Gramellini in onda su La7. Le anticipazioni del 23 settembre

In altre parole è il programma di Massimo Gramellini in onda questa sera, 23 settembre 2023, alle ore 20.35 su La7. Tanti gli ospiti e i temi da affrontare, in un talk culturale e d’attualità. Una chiave di lettura nuova della realtà che non segue necessariamente la narrazione più scontata e immediata dei fatti, ma si impegna a trovare punti di vista e parole diverse per raccontare la complessità di ciò che ci circonda. Ecco le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e ospiti

In ogni puntata, accanto a Massimo Gramellini, il Professore e cantautore Roberto Vecchioni che, con la sua cifra unica, nella prima puntata analizzerà le parole di Elly Schlein e si concentrerà sul pregiudizio atavico contro le nuove generazioni da parte delle precedenti: per gli anziani chi viene dopo è sempre peggio. In ogni appuntamento, spazio anche alla satira pungente di Saverio Raimondo, ad Alessandra Sardoni che con la sua rubrica “Che anno è?” si concentrerà questa settimana sul tema dell’immigrazione e a Cecilia Sala, che aprirà una finestra sul mondo con una delle sue storie. Si parte con la famiglia Biden.

Il critico d’arte Jacopo Veneziani, nella sua nuova rubrica, uscirà dallo studio per mostrare luoghi nascosti e misteriosi, cominciando con un passaggio segreto “reale” alla Stazione Centrale di Milano, mentre Laura Bonasera viaggerà per l’Italia per raccontare storie quotidiane, ma al contempo emblematiche, della nostra società. Nella prima puntata al centro la scuola con la storia della preside dell’Istituto comprensivo Sperone-Pertini alla periferia di Palermo e della maestra della classe più piccola d’Italia, che ha solo due alunni, a Ceresole Reale, in provincia di Torino.

Ad arricchire il racconto di In altre Parole tanti ospiti provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo chiamati a portare in studio la propria visione dei fatti, e più in generale del mondo. Inaugura questo primo appuntamento un parterre d’eccezione: Carlo Verdone, che insieme a Sangiovanni, parlerà della sua serie autobiografica Vita Da Carlo 2. Inoltre, Beatrice Borromeo svelerà i retroscena della sua fortunata docu-serie Il Principe. E ancora, ospiti in studio, per il racconto della settimana, Aldo Cazzullo con il suo nuovo libro sull’Impero Romano Quando eravamo i padroni del mondo, l’attrice Gabriella Pession, impegnata in un set internazionale ambientato nell’antica Roma, e lo scrittore Maurizio De Giovanni che racconterà il decalogo di Fratelli d’Italia a un anno dall’insediamento del Governo.

Streaming e tv

Appuntamento con In altre parole con Massimo Gramellini il sabato e la domenica su La7 dalle 20.35.