Immaturi: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, sabato 1 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Immaturi, film del 2011 diretto da Paolo Genovese. Ha avuto un sequel nel 2012, intitolato Immaturi – Il viaggio e una trasposizione televisiva nel 2018, Immaturi – La serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un giorno come gli altri, ai 26 ex studenti classe 1972 della sezione E del liceo Giulio Cesare di Corso Trieste, Roma, arriva una lettera dal Ministero della pubblica istruzione, che li informa dell’annullamento del loro diploma, conseguito 20 anni prima, per via della non validità del titolo di studi di un membro della commissione dell’esame di maturità. I 26 si ritrovano, quindi, costretti a ripetere gli esami, per evitare di perdere non solo il diploma, ma anche eventuali titoli di studio conseguiti successivamente.

Tra questi 26 ex-studenti ci sono Giorgio Romanini, neuropsichiatra infantile, Piero Galeazzi, conduttore radiofonico presso RTL 102.5 (con il programma Vorrei tornare), Lorenzo Coppetti, agente immobiliare, Luisa Maimone, manager di un’azienda alimentare e Francesca Di Modugno, chef di un ristorante romano. I cinque, grandi amici ai tempi del liceo, decidono quindi di ritrovarsi per poter prepararsi assieme in vista degli esami.

I rapporti tra gli ex compagni si dimostrano subito particolarmente solidi, ma presto i protagonisti vengono a conoscenza dei cambiamenti nelle vite dei compagni che non vedevano da un ventennio: Giorgio si è fidanzato, Piero ha una relazione con una donna di nome Cinzia, con la quale finge di avere una moglie e di avere un figlio per poter mantenere una relazione senza impegno, Lorenzo vive ancora con i suoi genitori, Luisa si è sposata e divorziata ed ha avuto una figlia di nome Penelope mentre Francesca è affetta da ipersessualità e frequenta un centro di riabilitazione. Fa presto la sua comparsa anche Virgilio, anch’egli ex-componente della 3E, sposato ma con un’amante e odiato da Giorgio per dei motivi non subito rivelati.

Immaturi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Immaturi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Giorgio Romanini

Barbora Bobuľová: Luisa Maimone

Ambra Angiolini: Francesca Di Modugno

Luca Bizzarri: Piero Galeazzi

Paolo Kessisoglu: Virgilio

Ricky Memphis: Lorenzo Coppetti

Luisa Ranieri: Marta

Anita Caprioli: Eleonora

Giulia Michelini: Cinzia

Alessandro Tiberi: Ivano

Simona Caparrini: Marzia

Giovanna Ralli: Iole, mamma di Lorenzo

Michele La Ginestra: Don Ottavio

Maurizio Mattioli: Luigi, papà di Lorenzo

Isabelle Adriani: proprietaria negozio

Maria Pia Aricó: Annapaola

Claudia Borioni: amica Crudelia

Cosma Brussani: Mirko

Tiziana Buldini: Olivia

Nadir Caselli: Crudelia

Aurora Giovinazzo: Penelope

Antonio Manzini: Direttore Marketing zuppa

Streaming e tv

Dove vedere Immaturi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.