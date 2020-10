Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni (trama) della sesta puntata

Questa sera, martedì 27 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 (circa) torna l’appuntamento in prima serata con Imma Tataranni, Sostituto procuratore. La serie televisiva, tratta dagli omonimi romanzi, vede come protagonista Vanessa Scalera e viene proposta in prima serata su Rai 1 con la replica della prima stagione, in attesa della seconda. La puntata che va in onda questa sera, martedì 27 ottobre 2020, è la sesta e s’intitola “Dalla parte degli ultimi”. Vediamo qual è la trama della puntata.

Anticipazioni: la trama della sesta puntata

Quella che va in onda questa sera è l’ultima puntata della prima stagione di Imma Tataranni e s’intitola “Dalla parte degli ultimi”. Di primo mattino, Don Mariano chiama Imma per vederla il prima possibile perché ha urgente bisogno di parlare con lei. Pietro nel frattempo si è sentito male e Imma lo accompagna rapidamente in ospedale; così facendo dimentica totalmente l’urgenza di Don Mariano e così non si presenta all’appuntamento. Ad un certo punto riceve una bruttissima notizia e un nuovo caso su cui indagare. Sul fronte personale, poi, Imma scopre che il collega con cui Pietro dice di essere andato a cena è invece una donna. In più, alcuni bizzarri indizi la faranno dubitare sulla vera identità di suo padre.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della sesta puntata di Imma Tataranni, sostituto procuratore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito gli attori:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

