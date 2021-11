Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore stasera non va in onda: perché, motivo

Perché stasera – 16 novembre 2021 – Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore non va in onda su Rai 1? La risposta è molto semplice: la prima parte della seconda stagione della fiction è finita. La seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera è stata infatti divisa in otto episodi: i primi quattro sono stati trasmessi dal 26 ottobre al 9 novembre 2021. Gli altri quattro andranno in onda nel corso della primavera 2022.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera non va in onda la nuova puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, ma dove vedere la fiction in diretta tv e in streaming? La serie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) per quattro puntate. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 2? La fiction va in onda come detto ogni martedì per quattro settimane su Rai 1 alle ore 21,25. La chiusura è prevista per le ore 23,45. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse).