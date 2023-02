Chi è Iljard Shaba, il violoncellista e dj ospite di Anna Oxa a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Iljard Shaba, violoncellista ospite di Anna Oxa a Sanremo 2023 nella serata dei Duetti (Cover)? Si tratta di un artista certamente poco noto al grande pubblico. I due proporranno uno dei maggiori successi di Anna Oxa, Un’emozione da poco. Scopriamo allora chi è il violoncellista e dj Iljard Shaba.

Iljard Shaba è un violoncellista professionista, oltre che un dj performer. Sappiamo che ha studiato musica all’università e che già dall’età di 16 anni ha perfezionato la sua tecnica con il violoncello. Grazie al suo talento, ha suonato in giro per il mondo con un repertorio fatto da musica classica, jazz, musica latina e anche altre canzoni popolari. Ha oltre 10 anni di carriera.

Non conosciamo molto della sua vita privata, anche perché il musicista è molto riservato. La presenza stasera sul palco di Sanremo 2023 al fianco di Anna Oxa nella serata dei Duetti e delle Cover sarà sicuramente un’occasione per conoscerlo meglio. Sappiamo che ama i cani e ne ha uno, uno Shiba bianco che è spesso con lui. Inoltre, ha uno studio di registrazione nel quale è solito lavorare. Su Instagram è seguito da circa 20mila persone, con le quali condivide soprattutto il suo lavoro e il suo amore per la musica, con le sue esibizioni al violoncello e come dj.