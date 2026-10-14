Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della prima puntata del concerto su Canale 5

La grande musica torna protagonista su Canale 5 con Il Volo. Il trio torna a Palazzo Te a Mantova per il secondo anno consecutivo per un nuovo spettacolo con tanti ospiti, dal titolo Il Volo – Uno per tutti. Previste tre grandi serate in prima serata su Canale 5. A guidare le serate nel ruolo di conduttore e padrone di casa c’è Amadeus nella prima serata, Noemi nella seconda e Katia Follesa per la terza serata. Ma vediamo insieme anticipazioni e ospiti della prima puntata prevista stasera, 14 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti prima puntata

Nato da un’idea di Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, “Il Volo – Uno per tutti” si conferma un appuntamento fisso nel palinsesto televisivo, pronto a rinnovare il grande successo di ascolti delle precedenti edizioni. Sono previste tre grandi prime serate, a cominciare da mercoledì 14 ottobre 2026, per tre settimane. I concerti sono stati registrati il 24, 26 e 27 settembre. Nel corso dei tre appuntamenti, il trio accoglierà sul palco numerosi grandi nomi della scena musicale italiana per dare vita a performance inedite, duetti speciali e cover rivisitate in chiavi del tutto nuove.

Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover che porteranno a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti. Tra gli ospiti d’eccezione della prima serata ci saranno Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Fabio Concato, Sarah Toscano, Camilla Ardezi e Roberto Colella. Nelle due puntate successive saliranno invece sul palco Emma, Luca Carboni, Loredana Bertè, Noemi, Francesco Gabbani, Nek, Malika Ayane, i Blue, Michele Bravi e Nina Zilli.

Il Volo – Uno per tutti: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Volo – Uno per tutti? Sono previste tre puntate, in onda per tre mercoledì dal 14 ottobre 2026 su Canale 5 dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 14 ottobre 2026

Seconda puntata: 21 ottobre 2026

Terza puntata: 28 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Uno per tutti in tv e streaming? Appuntamento per tre settimane su Canale 5 alle ore 21.30 dal 14 ottobre. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.